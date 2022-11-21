Він вважає, що на фронті "потрібен найбільше".

Керівник адміністрації російської Чити (понад 5000 кілометрів від українського кордону, Забайкальський край) Олександр Сапожников вирушив на війну проти України.

Як Сапожников заявив у своєму Telegram-каналі, він ,"як десантник з бойовим досвідом", більше не може залишатися осторонь.

Тому він вирішив відправитися на війну проти України, яку називає "доленосною битвою" Росії за "право на майбутнє".

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"Я прийняв рішення відправитися туди, де сьогодні потрібен найбільше – в зону спеціальної військової операції", – оголосив він.

Місцеві ЗМІ минулого тижня повідомляли, що Сапожников, який два роки очолює адміністрацію Чити, ймовірно, піде на війну добровольцем 23 листопада.

Зазначимо, Сапожников – не єдиний російський чиновник, який вирішив піти воювати проти України. За словами військового керівництва РФ, щонайменше 1300 співробітників органів виконавчої влади воюють.

Мобілізація в Росії

21 вересня в Росії оголосили про проведення часткової мобілізації. За місяць міністр оборони Сергій Шойгу відзвітував про підсумки її проведення. За словами Шойгу, до кінця жовтня 82 тисячі мобілізованих були відправлені на фронт, ще 218 нібито проходили підготовку. ЗМІ повідомляли, що насправді мобілізували щонайменше 492 тисячі осіб. Шойгу також заявив, що військкомати продовжуватимуть набирати людей для участі у війні – добровольців і тих, хто хоче на службу за контрактом.

Прогнозують, що незабаром буде нова хвиля мобілізації, яка тепер буде не частковою, а загальною.

Вже призвані росіяни відправляються на фронт без належної підготовки і забезпечення - не вистачає як зброї, так і форми і їжі. Як свідчать перехоплення розмов окупантів, вони не отримують і обіцяних грошових виплат.

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