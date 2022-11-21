Пропагандистка погодилася, що на війні в Україні російські солдати гинуть.

Російські пропагандисти обурені, що їхнім військовим доводиться шукати гроші на купівлю чорних мішків для "двохсотих".

Кремлівська "журналістка" Юлія Вітязєва в ефірі "Соловйов LIVE" зачитала запити на пожертви коштів від окупантів.

У цьому списку Вітязєва знайшла і чорні пакети.

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"А я скажу. Коли у тебе паралельно зі списком всього необхідного, що тобі потрібно закупити "туди" хлопцям, в самому низу... Що називається, якщо могли б, то написали дрібним шрифтом... Ті самі... чорні мішки", - сказала вона.

Пропагандистка погодилася, що на війні в Україні російські солдати гинуть.

Втрати Росії у війні в Україні

Втрати росіян різко збільшилися після недавніх безуспішних штурмів на Донбасі, які самі окупанти називають "безглуздими".

У листопаді мережу сколихнуло звернення групи російських морпіхів з-під Павлівки, які скаржились на погане командування. У відповідь в Міноборони Росії не стали визнавати великі втрати серед ЗС РФ на зазначеному напрямку, але заявили, що втрати ЗСУ нібито "у сім разів вищі".

За даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже 84 210 російських окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Журналісти станом на серпень (до контрнаступу ЗСУ на Харківському та Херсонському напрямках) змогли підрахувати приблизно 20 розгромлених БТГ росіян за півроку війни.

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