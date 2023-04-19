На ньому нібито не було розпізнавальних знаків.

У середу, 19 квітня, у тульській області Росії впав невідомий безпілотник.

Як повідомляє попагандистське "РИА-Новости" з посиланням на місцеву владу, БПЛА нібито приземлився у лісосмузі. Загрози для населення він не несе.

"Безпілотник, що впав, без розпізнавальних знаків виявили в лісосмузі в Щокінському районі Тульської області, загрози населенню немає", - йдеться у повідомленні.

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Деталей щодо модифікаціх БПЛА не зазначають. Додамо, що Щокінський район розташовано у 200 км від Москви - це глибокий тил ворога.

Безпілотники атакують Росію

Останнім часом таємничі атаки безпілотників в РФ почастішали. Цього місяця російські ЗМІ повідомляли, що на території Брянська нібито впав начинений вибухівкою БПЛА. Також повідомлялося про атаку дрона на військкомат у Севському районі області.

Сьогодні вранці стало відомо, що 18 квітня в Брянській області безпілотний літальний апарат атакував будівлю військкомату.

Нещодавно двічі прогриміли вибухи в Тульській області. Місцеві жителі виклали відео з глибокою вирвою. Росіяни повідомляли, що впав безпілотник. Крім того, у російському Бєлгороді невідомий безпілотник атакував газову станцію.

Дрони добираються до Москви - нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в передмісті Коломни Московської області пролунав гучний вибух. Очевидці відзначають, що до "бавовни" було чути свист.

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