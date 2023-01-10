З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 112 470 окупантів.

У селі Поріччя-Рибне Ярославської області місцевих мешканців обурила відсутність почестей на похоронах завербованого у "вагнерівці" зека Євгенія Лосєва.

Як пише Ярославль онлайн, Лосєва поховали "без зайвого шуму" 8 січня в рідному селі, хоча ЗСУ ліквідували його ще 15 грудня.

Лосєв потрапив у "вагнерівці" шляхом вербування. Раніше росіянин відбував великий термін за підпал будинку разом з людьми.

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Матері Лосєва не сподобався рівень похорону. В "останній путь" вагнерівця "проводжали без традиційних військових почестей: "Над кладовищем не прогримів триразовий залп, не було і почесної варти. Присутні на прощанні люди кажуть, що попрощатися з хлопцем не прийшли навіть співробітники військкомату".

При цьому думки односельців розділилися: "Він загинув за Батьківщину, за нас з вами. Омив своєю кров'ю гріхи", "Все це не правильно", - вважають одні. "Спалив двох мужиків за 5 тисяч рублів, у колонії не сподобалося, вирішив продовжити в тому ж дусі в Україні? Що ж могло піти не так?"

Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 112 470 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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