Управління Слідчого комітету Росії по місту Пушкіно (Московська область) порушило кримінальну справу відносно місцевого жителя, який протягом року ґвалтував 12-річну дочку в ліжку поруч зі сплячою дружиною.
Про це повідомляє «Московський комсомолець».
Слідство встановило, що чоловік здійснював розпусні дії з листопада 2019 року. Він проживав в одній квартирі з дочкою і мамою. Обвинувачений ґвалтував доньку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку два рази на місяць, а потім - по вісім разів.
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Через якийсь час у батька з'явилася нова співмешканка. Коли вона дізналася про насильство щодо неповнолітньої, то переконала її розповісти все бабусі. Дізнавшись про це, та написала заяву в поліцію.
Слідчі порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 131 ("Згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку") і частини 4 статті 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14-річного віку") КК РФ.
Вирішується питання про обрання передбачуваному педофілу запобіжного заходу.
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