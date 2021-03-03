Коли співмешканка педофіла дізналася про насильство щодо неповнолітньої, то переконала її розповісти все бабусі.

Управління Слідчого комітету Росії по місту Пушкіно (Московська область) порушило кримінальну справу відносно місцевого жителя, який протягом року ґвалтував 12-річну дочку в ліжку поруч зі сплячою дружиною.

Про це повідомляє «Московський комсомолець».

Слідство встановило, що чоловік здійснював розпусні дії з листопада 2019 року. Він проживав в одній квартирі з дочкою і мамою. Обвинувачений ґвалтував доньку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку два рази на місяць, а потім - по вісім разів.

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Через якийсь час у батька з'явилася нова співмешканка. Коли вона дізналася про насильство щодо неповнолітньої, то переконала її розповісти все бабусі. Дізнавшись про це, та написала заяву в поліцію.

Слідчі порушили кримінальну справу за частиною 4 статті 131 ("Згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку") і частини 4 статті 132 ("Насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14-річного віку") КК РФ.

Вирішується питання про обрання передбачуваному педофілу запобіжного заходу.

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Автор: УНІАН