На шиї і грудях дівчинки виявили 16 ножових поранень, повідомляє SHOT.

У Читі 15-річного підлітка звинувачують у вбивстві 14-річної дівчинки.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ по Забайкальському краю.

14 жовтня в селищі КСК знайшли тіло 14-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

Того ж вечора поліцейські затримали 15-річного місцевого жителя. Під час допиту він зізнався у скоєнні злочину.

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За даними Telegram-каналу SHOT, на шиї та грудях дівчинки виявили 16 ножових поранень.

"15-річний підліток прийшов до неї в гості, щоб з'ясувати стосунки - дівчина хотіла розійтися і заблокувала хлопця в телефоні через те, що той нібито злив в Мережу її інтимні фотки. Пара стала лаятися, і дев'ятикласник схопився за кухонний ніж. Після вбивства він втік з квартири, прихопивши з собою телефон коханої і той самий ніж", - йдеться в повідомленні.

Підлітка затримали в його квартирі. Він встиг викинути ніж і випрати одяг. За даними каналу, він міг розповісти про подію матері, але вона не стала звертатися в поліцію.

Раніше повідомлялося, що Тимура Бекмансурова, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах у Пермському державному університеті, заарештували на два місяці.

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Автор: Людмила Жерновська