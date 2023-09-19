Погіршення стану здоров'я Кадирова призведе до наслідків не лише для Чечні і Північного Кавказу, а й для Кремля.

Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, його можлива смерть стане проблемою для Москви. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Стосовно Кадирова, на жаль, поки що не маємо крапки у цьому питанні. Але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що важкий стан. Це сьогодні те, що можна стверджувати точно", - сказав Юсов.

Він додав, що стосовно інших сценаріїв стану здоров'я Кадирова немає достоменно перевіреної інформації, якою можна оперувати.

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Юсов зазначив, що втрата дієздатності чеченським диктатором матиме наслідки не лише для самої Чечні, але й для решти Північного Кавказу. Також представник ГУР вважає, що втрата Кадирова позначиться на стабільності всієї "архітектури режиму Путіна".

"Навіть можливо, якщо не смерть, то суттєві проблеми зі здоров'ям, які - сьогодні вже очевидно можна констатувати - є у Рамзана Кадирова, будуть впливати на ситуацію. На фінансові потоки, перерозподіл політичної влади в середині режиму Путіна. Це означає для України і усіх добрих людей і поневолених народів так званої Російської Федерації добрі звістки, які необхідно використовувати і розвивати для захисту прав тих самих поневолених народів", - сказав Юсов.

Коментуючи можливі кандидатури нового правителя Чечні, представник української розвідки зазначив, що сам Кадиров розглядав кілька варіантів щодо цього.

"Але проблема будь-якої заскорузлої і авторитарної влади така, що наступника заздалегідь світити важко і готувати важко. Які би не були плани - буде жорстока боротьба і за наступництво Кадирова, і за наступництво Путіна. У цій боротьбі будуть брати участь усі і згори у Москві, і серед оточення Кадирова. Тобто, це не якийсь легітимний процес. Це буде жорстка і точно кривава боротьба. Зрештою таку систему вони для себе будували", - наголосив Юсов.

Він переконаний, що ті сили, які роками розраховували на право Чеченського народу на незалежність і власну державу - отримають нові імпульси і інструменти для боротьби.

Проблеми зі здоров'ям Кадирова

Як повідомляв УНІАН, останніми днями в медіа шириться інформація про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані в лікарні. Деякі ЗМІ поширювали інформацію про його смерть, проте в українській розвідці такі повідомлення спростували.

Показовим є те, що особистий спікер Володимира Путіна - Дмитро Пєсков - який зазвичай жваво спростовує чутки про проблеми зі здоров'ям тих чи інших російських посадовців, раптом відмовився коментувати стан Кадирова. Він заявив, що стан керівника одного з найпроблемніших регіонів РФ буцімто не є компетенцією Кремля.

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