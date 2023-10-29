Голова нижньої палати парламенту країни-агресора В'ячеслав Володін заявив, що Росія готова "конфіскувати" активи ЄС.

Якщо Єврокомісія передасть заморожені активи РФ Україні, агресор погрожує конфіскувати активи, що належать країнам ЄС.

Таку заяву зробив голова нижньої палати парламенту країни-агресора В'ячеслав Володін, зазначивши, що це буде "симетричною відповіддю", а розмір конфіскованих активів ЄС перевищить передані Україні заморожені активи РФ.

"Ряд європейських політиків на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які прагнуть утриматися на своїх місцях і, враховуючи погане фінансове становище своїх держав, знову почали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб продовжити мілітаризацію Києва... в цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти ", - зазначив Володін.

Відео дня

За його словами, таке рішення вимагатиме від РФ "симетричної відповіді", а саме конфіскації активів ЄС.

Заморожені активи РФ

ЄС хоче оподаткувати заморожені активи Центробанку Росії. Згідно з планом, прибуток від заблокованих активів центрального банку РФ буде обкладатися податком. Залишаються питання, чи витримає план правову перевірку.

4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення України.

У вересні 2023 року вперше з початку війни з'явилася інформація про те, що США передадуть Україні гроші російських олігархів. Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

У жовтні 2023 року повідомлялося про те, що ЄС та США хочуть передати Україні доходи від заморожених активів РФ. Найближчим часом вони планують знайти механізми передачі коштів, які будуть спрямовані на підтримку, відновлення та реконструкцію України.

Вас також можуть зацікавити новини: