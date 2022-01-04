Нещасна тварина насилу тягне сани й сильно кульгає, а влада відмовляється вживати заходів.

В Росії "підприємці" вирішили підзаробити на новорічних святах, але вибрали для цього вельми негуманний метод. На площу в Челябінську вони привезли кульгавого оленя. Нещасну тварину змушували катати сани з дітьми.

Оленю не дають навіть воду, тварина хапала сніг, щоб хоч трохи втамувати спрагу. Обурливий ролик з жорстоким знущанням з'явився в місцевій спільноті Челябінська в Instagram.

Кульгає олень тягнув санчата по колу, насилу пересуваючись. Стан тварини не збентежив ні дітей, яких посадили в віз, ні батьків, які ще й заплатили за знущання з оленя гроші.

Перехожі звернули увагу на оленя і зняли інцидент на відео. Дівчина попросила не знущатися з тварини, але співробітниця, яка водила тварину, практично не реагувала. Вона порадила незадоволеним очевидцям звернутися до начальства.

Читайте також"Не бачила їхнє майбутнє": росіянка придушила та винесла на мороз власних дітей (фото)Після цього в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що жителі Челябінська вирішили звернутися до влади міста. Але ті рятувати оленя і карати його власників відмовилися. У мерії заявили, що власник тварини має договір і всі документи. Крім цього влада вказала, що саме господар має право вирішувати долю оленя.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Варшавському зоопарку народився крихітний Яванський олень, розміром з долоньку.

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