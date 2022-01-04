За його словами, Бог карає, щоб напоумити.

Російський священик заявив, що пандемія коронавірусу - це "попередження від Бога".

Керівник групи з вакцинації та подолання наслідків пандемії Синодальної комісії з біоетики, кандидат біологічних наук, священик Володимир Духович розповів про це в інтерв'ю РИА Новости.

"Вся ця пандемія - це явне попередження від Бога, щоб рід людський зрозумів, що з ним може статися за те, що він від Бога відмовляється", - сказав священик.

Він упевнений, що в покаранні у вигляді пандемії винні люди.

Читайте такожУ Росії медсестра побила школяра за відмову від ін'єкції"Так було протягом всієї біблійної історії: як тільки богообраний народ відвертався від Бога, слід було покарання. Відхід від Бога в тому, що на чільне місце люди замість нього поставили себе і свої пристрасті. І треба розуміти, що Бог карає, щоб напоумити! Тому, коли люди зрозуміють, що без вини покарання не буває, і покаються в тому, що відійшли від Бога, пандемія закінчиться", - зазначив Духович.

Раніше повідомлялося, що в Росії 46-річний настоятель храму протягом 10 років домагався до трьох названих дочок.

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