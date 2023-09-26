За словами Собчак, глава Чечні вимагав не писати про його сім'ю і зробив їй "попередження".

Російська журналістка Ксенія Собчак стверджує, що ввечері 25 вересня розмовляла по відеозв'язку з главою Чечні Рамзаном Кадировим, який, як стверджували раніше джерела, серйозно хворий.

За її словами, розмова тривала 40 хвилин, Собчак також опублікувала скріншот Кадирова.

"Живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горішки кешью", - написала Собчак про стан Кадирова.

Відео дня

Вона розповіла, що Кадиров подзвонив їй через те, що вона звернулася до розслідування інциденту, де його син Адам побив уродженця України, якого звинувачують у спаленні Корану. Відповідне відео Кадиров опублікував на своїй офіційній сторінці.

Собчак, зокрема, розповіла, що за словами Кадирова, він не покарав сина за цей вчинок, оскільки "він молодець, він повівся як справжній чоловік".

Кадиров також зажадав від Собчак не писати про його сім'ю і зробив їй "попередження".

Як повідомляє тг-канал ВЧК-ОГПУ, літак Кадирова тільки сьогодні прибув з Москви в Грозний. У Москві Кадиров перебував у ЦКЛ.

Чутки про смерть Кадирова

Останнім часом в мережі активно обговорюються можливі проблеми Кадирова зі здоров'ям. Так, активно розганяється тема про те, що Кадиров знаходиться в комі в одній з московських лікарень. Йому нібито пересадили нирку, проте орган не прижився.

Деякі ЗМІ повідомляли про його смерть, проте в українській розвідці це спростовували, хоча і підтверджували, що Кадиров у важкому стані.

При цьому в Кремлі намагаються уникати коментарів щодо здоров'я Кадирова. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що це не компетенція адміністрації російського президента.

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