Кремль не бачить проблеми в тому, що за участь у війні проти України помилування отримують "найважчі" злочинці.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков прокоментував "практику", засновану Путіним, щодо помилування найважчих злочинців в обмін на згоду "воювати за інтереси батьківщини" в Україні.

Пєсков уточнив, що Кремль не бачить потреби робити якісь винятки, навіть якщо йдеться про злочини, жорстокість яких викликає особливий резонанс в Росії. Його цитує пропагандистський ТАСС.

"Існує певна практика, яка реалізується, і, наскільки мені відомо, в цій практиці ніяких винятків немає. Точніше, є винятки, але вони не стосуються теми резонансності тієї чи іншої справи", - заявив він.

В даному контексті Пєсков згадав про помилування окупантів Сергія Хаджикурбанова і Владислава Канюса.

Першого у 2014 році засудили до 20 років колонії за вбивство відомого в РФ журналіста Анни Плотнікової - оглядача "Нової газети". Відповідний злочин було скоєно у 2006 році.

Своєю чергою Владислав Канюс у 2022 році був засуджений на 17 років відбування терміну в колонії за вбивство власної дівчини - 23-річної Віри Пехтелевої. Її знайшли мертвою в будинку Канюса. Вбивство було особливо жорстоким, на тілі Пехтелевої судмедексперти нарахували понад 100 каліцтв.

Путін помилував зеків, щоб поповнити загони ПВК "Вагнер"

У Росії єдиний юридичний метод звільнити злочинця з в'язниці на ранніх термінах відбування покарання - це помилування президента, тобто Володимира Путіна. Диктатор, знаючи про таку "лазівку", підписує відповідні укази, щоб вербувати новий ресурс "живої сили" на війну з Україною.

Раніше журналіст Андрій Захаров повідомив, що Путін підписує "помилування" ще до того, як відправити того чи іншого злочинця воювати. Відомості з поліцейської бази "ІБД-Ф" красномовно свідчать про це, заявляв він. Саме таким чином Росія завербувала до групи ПВК "Вагнер" частину ув'язнених.

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