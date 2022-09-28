Середній час очікування в пішій черзі - понад доба.

Черги російських чоловіків, які бажають покинути Росію у зв'язку з оголошенням часткової мобілізації, на ділянці російсько-грузинського кордону КПП "Верхній Ларс" зростають.

Фото і відео ранкової обстановки на КПП були опубліковані в соцмережах самими росіянами.

Деякі громадяни облаштувалися біля самих смітників, інші чекають своєї черги на відбійниках.

Відео дня

Середній час очікування в пішій черзі - понад доба. Автомобілісти ж стоять по кілька днів, пишуть російські ресурси.

Охочі виїхати скаржаться на брак бензину, води та їжі.

Чи закриватимуть в'їзд для росіян: у Грузії зробили заяву

Глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі не побачив причин закривати кордон із Росією.

"Мені незрозумілі вимоги однієї частини опозиції закрити кордон із Росією, а іншої, навпаки, приймати якнайбільше росіян. У нас немає підстав закрити кордон з Росією", - сказав він журналістам.

Грузинська влада вже вжила заходів для посилення контролю на прикордонних КПП, зокрема, збільшила кількість працівників для проведення митного контролю.

Росіяни тікають від мобілізації

Раніше видання "Важливі історії" писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою - у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання "Верстка" писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів "біженців" на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в'їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Ходили чутки про введення заборони на в'їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом.

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