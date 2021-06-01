У мережі по-різному відреагували на ролик.

Російське представництво бренду презервативів Vizit до Міжнародного Дня захисту дітей випустило кліп "День захисту від дітей" про плюси бездітного життя. Пісню написав фіналіст російського шоу "Голос. 8 сезон" Антон Токарєв.

Кліп на пісню опублікований на YouTube-каналі бренду.

"Мені ніколи не доводилося платити аліменти. Мене не намагався ніхто отруїти заради квартири в центрі. Якщо вдома когось я б'ю ременем, значить, побачення пройшло не дарма. Якщо я вдаряюся мізинцем вдома, можу голосно крикнути: "Б***ь", – звучить у пісні.

"Можна просто поставити кулер поруч з ліжком, коли настане старість", – співає він.

Читайте такожУ Росії п'яна парочка випала з балкона: з'явилися нові подробиці (відео)За словами директора з цифрових технологій Vizit Максима Наумова, цією піснею Vizit не пропагує ідеї чайлдфрі:

"Ми хочемо, щоб молоді пари були готові до планування дітей та зважено ставилися до батьківства".

Користувачі у мережі по-різному сприйняли кліп: "Але ж можна просто не займатися гетеросексом, і не буде таких проблем", "Як добре, що у яжмам немає часу це дивитися та залишати гнівні коментарі", "Загалом ролик миленький. Але вже дуже сильний упор на захист від дітей", "Шкода, що батьки творців, натхненників та учасників цього л**нопіара не захищалися (під час сексу)».

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Автор: Катерина Шварц