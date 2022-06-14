Зазначимо, Маріуполь перебуває у блокаді з березня.

Щодня з окупованого Маріуполя надходять повідомлення про злочини російських бойовиків. Так, сьогодні, 14 червня, у мережі показали типовий ранок маріупольця.

Його оприлюднив в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Багаття, чай, вчорашня картопля. У той самий час, коли син самоназваного мера з росіянами продають ділкам гуманітарку. Сюрреалізм життя як він є", - написав він під відео.

Зазначимо, Маріуполь перебуває у блокаді з березня. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%. При цьому 40% Маріуполя не підлягає відновленню.

Після виведення українських військ з оточеної рашистами Азовсталі, місто повністю перейшло під окупацію росіян.

Повідомлялося, що Росія планує провести повну юридичну анексію Маріуполя та Донецької області до 1 вересня.

Президент України Володимир Зеленський вірить, що Маріуполь вдасться звільнити з-під російської окупації.

Мер Маріуполя повідомляв, що росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

Вас також можуть зацікавити новини: