Хоч опальний політик і намагався бути "миролюбним", але сутність проявилася все одно.

Скандальний екс-президент РФ, заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв відзначився "миролюбним" привітанням з Великоднем, але свою загарбницьку душу приховати не зміг.

Так зване привітання Медведєва з'явилося у Telegram. Він заявив, що у світлий день Великодня бажає всім росіянам "довгоочікуваного миру". Втім, він вважає, що мир повинен бути тільки після "досягнення цілей СВО".

"Миру після досягнення цілей спеціальної військової операції та повного розгрому ворога", - заявив Медведєв.

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Інші "зашквари" Медведєва

Дмитро Медведєв - один з головних генераторів абсолютно диких ідей та заяв. 8 квітня опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим істеричним постом. Тепер він запевняє, що Україна нікому не потрібна, та й взагалі вона повинна "зникнути".

До цього колишній президент країни-окупанта пригрозив миротворцям НАТО "трунами" при їх відправці в Україну.

Коли ж "імпортозаміщення" не спрацювало в російському кінематографі Медведєв закликав росіян завантажувати піратські фільми.

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