Медведєв робить висновки, що в Україні "розтоптано" фундаментальні права.

Екс-президент Росії Дмитро Медведєв не зміг втриматися на тлі чуток про можливу заборону в Україні діяльності Московського патріархату, обізвавши Банкову "київськими сатаністами".

Медведєв поскаржився у своєму Telegram, що в УПЦ МП, яка публічно заперечує зв'язок з Російською православною церквою, нібито відбирають майно.

Понад те, політик стверджує, що священиків МП і парафіян в Україні нібито б'ють, обізвавши українську владу "київськими сатаністами".

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Гоніння УПЦ МП, за логікою екс-президента РФ, почалися нібито ще з часів президентства Порошенка і "Мінських угод".

Медведєв робить висновки, що в Україні "розтоптано" фундаментальні права, а влада України "відкрито стала ворогами Христа і православної віри".

Свій пост Медведєв доповнив біблійною цитатою про прокляття Господа "київських христопродавців".

Обшуки у будівлях УПЦ МП і заборона діяльності Московського патріархату

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

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