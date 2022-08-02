Казахстан Медведєв назвав "штучною державою".

Заступник голови Радбезу РФ, друг Путіна Дмитро Медведєв пригрозив війною союзникам Росії, а потім тихо видалив пост.

Текст про наміри Кремля був опублікований Медведєвим на його сторінці в "ВКонтакте".

Медведєв заявив, що після нібито захоплення України Росія "піде в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, яка, як відомо, ніде не закінчується".

У цьому контексті Медведєв заявив, що Грузія була створена в нинішніх кордонах за часів Російської імперії. Казахстан друг Путіна назвав "штучною державою", перші територію цієї країни нібито заселили росіяни.

"У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", - висловився Медведєв.

Понад те, Медведєв заявив, що росіяни нібито "з болем у серці" дивляться на те, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном, і "не можуть не переживати" через невизнання світом Придністров'я.

Він відкрито заявив, що в разі захоплення Одеси у Росії і Придністров'я буде "спільний кордон", натякнувши на війну з Молдовою.

"Ніхто не зможе зупинити Росію на цьому шляху", - написав Медведєв.

ОНОВЛЕНО. Очікувано після того, як видалений пост Медведєва процитували десятки ЗМІ, його помічник заявив, що сторінка друга Путіна була нібито зламана.

"Останній пост у "ВКонтакті", опублікований Медведєвим, був про ВМФ - а з тим, хто вчора зламав його сторінку і публікував інший пост, розберуться адміністрація соцмережі і ті, кому належить, сказав його помічник", - пише пропагандистське РИА Новости.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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