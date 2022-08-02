Заступник голови Радбезу РФ, друг Путіна Дмитро Медведєв пригрозив війною союзникам Росії, а потім тихо видалив пост.
Текст про наміри Кремля був опублікований Медведєвим на його сторінці в "ВКонтакте".
Медведєв заявив, що після нібито захоплення України Росія "піде в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, яка, як відомо, ніде не закінчується".
У цьому контексті Медведєв заявив, що Грузія була створена в нинішніх кордонах за часів Російської імперії. Казахстан друг Путіна назвав "штучною державою", перші територію цієї країни нібито заселили росіяни.
"У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде", - висловився Медведєв.
Понад те, Медведєв заявив, що росіяни нібито "з болем у серці" дивляться на те, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном, і "не можуть не переживати" через невизнання світом Придністров'я.
Він відкрито заявив, що в разі захоплення Одеси у Росії і Придністров'я буде "спільний кордон", натякнувши на війну з Молдовою.
"Ніхто не зможе зупинити Росію на цьому шляху", - написав Медведєв.
ОНОВЛЕНО. Очікувано після того, як видалений пост Медведєва процитували десятки ЗМІ, його помічник заявив, що сторінка друга Путіна була нібито зламана.
"Останній пост у "ВКонтакті", опублікований Медведєвим, був про ВМФ - а з тим, хто вчора зламав його сторінку і публікував інший пост, розберуться адміністрація соцмережі і ті, кому належить, сказав його помічник", - пише пропагандистське РИА Новости.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.
Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.
Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.