Диктатор слухав хвалебні оди з неприхованим задоволенням.

Мати ліквідованого в Україні російського окупанта видала хвалебну промову для диктатора Володимира Путіна, який і наказав її сину воювати.

Як повідомляють російські пропагандисти, групу родичів "мінуснутих" загарбників покликали на прийом до Путіна в Кремль. Одна з матерів видала, що вони за Путіна, попри горе, яке він приніс їхніми сім'ям.

"Ми з вами, ми за вас, ми разом з вами. Як кажуть хлопці, а я повторю, ви - наш президент. Ви - наш головнокомандувач. Ми сьогодні повинні ще дуже багато зробити для нашої Росії, ми продовжимо справу наших синів і ми йдемо разом з вами. Ми повинні далі йти разом з вами", - заявила мати ліквідованого загарбника.

Путін на хвалебні заяви реагував задоволеним виразом обличчя.

Путін йде у президенти

Нинішній президент РФ Володимир Путін висуватиме свою кандидатуру на пост президента. Про це він сказав в Кремлі на торжестві з нагоди дня героїв вітчизни. На урочистостях батько ліквідованого в Україні командира окремого розвідувального батальйону "Спарта" запитав Путіна, чи буде той балотуватися в президенти.

"Так, буду", - відповів Путін.

Перед цим президентський спікер Дмитро Пєсков, заявив, що Путін "спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя".

Нагадаємо, ці вибори стануть п'ятими для Путіна.

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