Чоловіків передали ФСБ.

У Москві за підозрою в шпигунстві затримали знімальну групу іракської телекомпанії. Про це повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

За їхніми даними, інцидент стався 9 серпня біля Московського нафтопереробного заводу, який знімали кореспонденти телекомпанії "Рудав". У службі безпеки МНПЗ подумали, що ті підозріло поводяться, і викликали поліцію.

У відділенні поліції з'ясувалося, що журналісти Володимир Кортун і Каміз Джабраїлов працюють на іноземну компанію, також у них є акредитація "Спілки журналістів Росії". Вони повинні були знятися на тлі заводу і розповісти про підвищення цін на паливо.

Відео дня

"Нікого з МЗС, місцевих органів і представників МНПЗ кореспонденти, природно, не попередили, пославшись на терміновість матеріалу і виняткову "колоритність" споруди. В результаті їх, як потенційних шпигунів, передали в руки ФСБ",- йдеться в повідомленні.

Затримання іноземців в Росії

Нагадаємо, в кінці березня в російському Єкатеринбурзі затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Журналіста звинувачують у шпигунстві, йому загрожує до 20 років в'язниці.

У червні в Москві затримали громадянина США Тревіса Ліка. Вокаліста групи "Лови ніч" заарештували за звинуваченням у наркоторгівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: