Керівництво окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України.

На окупованій частині Донецької області ворог відправить 250 в'язнів на лінію фронту для війни проти України.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана "місцева влада" проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях", - наголошується у зведенні.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо, що Єнакієвський металургійний завод на окупованій території Донеччини припиняє роботу через "мобілізацію" працівників.

Мобілізація в "ДНР"

Раніше УНІАН повідомляв, що російські військові злочинці задумали створити з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, "козачий батальйон" при терористах "ДНР".

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