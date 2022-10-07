Влада Аляски зібрала прес-конференцію, щоб прокоментувати інцидент.

Двоє росіян наважилися на вкрай радикальний спосіб уникнути мобілізації. Вони попливли на човні у США через Берінгове море.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База".

Цього тижня човен із парочкою сміливців прибув до міста Гамбелл на острові Святого Лаврентія неподалік Аляски. Незвичайний десант виявила берегова охорона США, яка відразу викликала на місце прикордонників з митниками. Незабаром росіян відправили літаком на американський материк - місто Анкорідж.

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Ситуація спровокувала переполох серед чиновників. Держдепартамент передав дані про інцидент до Міністерства внутрішньої безпеки, а губернатор штату зібрав прес-конференцію з цього приводу. За його словами, прибуття росіян було несподіванкою.

Поки американська влада лише стримано пояснює, що чоловіки стартували з материкової частини РФ і перетнули Берінгове море. Деталі про особи росіян не розголошують заради безпеки їхніх сімей.

Як повідомляв УНІАН, у Росії масово оформлюють протоколи за "дискредитації" армії окупантів. Порушниками стають не лише відомі люди та лідери думок, а й пересічні росіяни.

Нещодавно в російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Росіяни також залюбки "здають" власних родичів за антивоєнну позицію. Зокрема, чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

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