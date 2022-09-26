Адміністративну відповідальність для ухилянтів можуть замінити кримінальною.

У Раді Федерації РФ запропонували заборонити виїзд за кордон чоловікам призовного віку і підвищити штрафи за ухилення від призову.

Про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Сенатор Сергій Цеков (Крим) виступив за заборону на виїзд за кордон всім чоловікам призовного віку.

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При цьому штрафи за ухилення від призову, які сьогодні на рівні 500-3000 рублів, він пропонує підвищити до 50 тисяч рублів, з можливим притягненням за це до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося раніше, Росія проводила мобілізацію в окупованому Криму. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що злочинна мобілізація є елементом геноцидної політики РФ, і на це потрібна негайна і жорстка реакція всього світу.

Мобілізація в Росії

Втративши на кривавій війні в Україні понад 50 тисяч військових тільки вбитими, Росія 21 вересня оголосила часткову мобілізацію. Згідно з повідомленнями Міноборони, мета – зібрати 300 тисяч військових для відправки в Україну. ЗМІ повідомляють про плани зібрати 1-1,2 мільйона осіб.

Всупереч обіцянкам політичного керівництва країни залучати тільки досвідчених військових з резерву, повістки роздають всім практично в цілодобовому режимі.

За інформацією Генштабу, новоприбулих по мобілізації військовослужбовців російські окупанти без підготовки направляють у свої підрозділи на лінії зіткнення.

Британська розвідка повідомляє, що в РФ вже видано багато десятків тисяч призовних документів. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними і матеріально-технічними проблемами для забезпечення підготовки військ.

Після оголошення мобілізації росіяни почали масово тікати з країни. Обговорюється заборона російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з Росії. За даними ЗМІ, її може бути введено до 30 вересня.

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