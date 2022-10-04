Адміністрація тетра поскаржилася, що режисер перестав їх фінансувати після 24 лютого.

Московський Американський театр подав позов проти режисера Стівена Спілберга. Він перестав фінансувати театр після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це пише Telegram-канал Mash.

Зазначається, що позов направлений продюсером установи Олександром N (Ширяєвим) до Центрального суду в Південній Каліфорнії. Режисер перестав підтримувати трупу з 50 осіб. Вони залишилися від контрактів, майданчиків та інвесторів.

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Крім того, останні два місяці в театрі не було репетицій. За словами продюсера театру, Спілберг нібито порушив умови контракту, тому тепер він повинен відшкодувати інвестиційні витрати, які оцінили в 1,5 мільйона доларів.

Варто відзначити, що театр відкрився в Москві в 2021 році в рамках проекту "Театри світу - в Москві". Планувалося, що на його сцені будуть ставити спектаклі, засновані на відомих мюзиклах.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим країни Європи, Азії, а також США ввели ряд санкцій проти Росії. Крім того, під заборону потрапило ввезення в РФ таких валют, як долар і євро, світові платіжні сиситеми пішли з россісйкого ринку, а деякі банки відключили від системи SWIFT.

6 вересня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що у повсякденному житті Москви мало що змінилося. У столичних жителів є гроші, щоб витримати значне зростання цін, на відміну від інших регіонів РФ.

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