Раніше президент розповів, що завжди любив кримські рапани, попри пісок.

МЗС РФ прокоментувало нові заяви президента України Володимира Зеленського про окупований Крим. Зокрема - затребувало від українського лідера "покаятися перед народом Криму і Донбасу".

Напередодні прес-служба президента України опублікувала уривок нового інтерв'ю Зеленського телеканалу "Дом". Він заявив, що тимчасово окупований Крим ніколи не стане територією РФ, а також розповів про свої спогади про відпочинок на півострові.

"Ось ці люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – вони смачні, і коли їси ці рапани, я завжди шукаю - а де там пісочок, тому що в дитинстві було так – на зубах", - заявив Зеленський.

МЗС РФ відреагувало на цю заяву своєрідно.

"Ми раді, що радянський Крим справив незабутнє враження на Зеленського. Можливо, коли-небудь ми будемо готові прийняти його в російському Криму, щоб нагадати смак піщаного рапана, але тільки після того, як він покається перед народом "Криму і Донбасу" у своїх злочинах", - йдеться в повідомленні російського дипвідомства в Twitter.

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Які саме злочини Зеленський нібито вчинив проти "народу Криму і Донбасу" - не уточнюється.

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Автор: Дмитро Захаров