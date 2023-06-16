Зв'язок на форумі будуть глушити, щоб уникнути можливих атак безпілотників.

На Петербурзькому економічному форумі, де сьогодні заплановано виступ президента РФ Володимира Путіна, відключать мобільний інтернет.

Як повідомляє "Медуза", під час заходу зв'язок будуть глушити, щоб уникнути можливих атак безпілотників. Відзначається, що інтернет будуть відключати локально — тільки на території конгрессно-виставкового центру "Експофорум", де проходить ПМЕФ.

Відключення інтернету підтвердив і прес-секретар Путіна РФ Дмитро Пєсков, пояснивши це "запобіжними заходами від нахабних атак ворога" і порадивши учасникам форуму "використовувати Wi-Fi".

"Ворог діє нахабно і не залишає спроб завдати шкоди, тому дуже важливо бути зібраними, мобілізованими в цьому плані і вживати всіх запобіжних заходів", - видав Пєсков.

Як зазначає "Медуза", з 7 по 9 червня в Сочі і Адлері був обмежений доступ до Інтернету через приїзд Володимира Путіна на Євразійський конгрес. За словами одного з учасників заходу, через відключення мереж LTE в місті не працювали додатки таксі, банківські картки, а також майже не проходили дзвінки по стільниковому зв'язку.

Зараз в Петербурзі проходить Міжнародний економічний форум

Цього разу кількість зарубіжних гостей дуже скромне. У числі запрошених вказані представники ОАЕ, Саудівської Аравії, Індії та Китаю. У той же час немає нікого рангом вище міністерського. З європейських гостей заявлені колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, відома тісною дружбою з Путіним, і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Раніше повідомлялося про один з конфузів на форумі - "диво" російського автопрому Lada Aura не завелася під час презентації, її довелося ремонтувати особисто главі компанії.

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