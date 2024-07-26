На Красній площі підпалив себе вчений-розробник оборонпрому РФ

Торік його звинуватили у зриві державного замовлення, але комісія не знайшла порушень.

На Красній площі в Москві пенсіонер намагався підпалити себе. За даними низки російських ЗМІ, це голова Науково-дослідного інституту, який займається військовими розробками.

Як пише Mash, вдень 26 липня чоловік облив себе горючою рідиною та підпалив. Поліцейські повалили його на землю та загасили. Він одержав лише легкі опіки, його допитують.

За даними каналу, це керівник Центрального науково-дослідного інституту "Хвиля" 74-річний Володимир Арсеньєв. НДІ, в якому він працює, розробляє та виробляє комплектуючі для радіостанцій сухопутних військ, авіації та ВМФ РФ.

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Що передувало

Торік Арсеньєва звинуватили у навмисному зриві термінів постачання замовлень для війни в Україні. За версією звинувачення він вкрав документацію на розробки іншого підприємства. Пізніше перевірка порушень не знайшла, а Арсеньєв подав позов про захист честі та достоїнств.

У той же час Baza пише, що Арсеньєв написав заяву в Слідчий комітет, в якому повідомив, що підприємство навмисне банкрутують і не дають йому виконати держоборонзамовлення.

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