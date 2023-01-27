Пригожину стало надто очевидно, що боротися з усіма поспіль не тільки не вийде, а й небезпечно, тому він шукає союзників.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин має політичні амбіції. Ба більше, він вже шукає союзників.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, найманці вважають Пригожина другою людиною після Путіна.

"Днями у ветеранів "Вагнера" питали, хто у депутати хоче. До Соледара Пригожин дивився на депутатів і політиків, як на г*вно (у ПВК говорили, що він друга людина у Росії після Путіна)", - каже джерело.

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За даними співрозмовника проекту, Пригожину стало надто очевидно, що боротися з усіма поспіль не тільки не вийде, а й небезпечно: особисто на Пригожина зуб має багато-хто, а союзників не густо.

"Тому йде пошук союзників, шляхів зміцнення позицій та можливості виходу "Вагнера" на політичну арену. Вже розпочалися консультації з Мироновим та його партією, яка зацікавлена в електораті "музикантів". Пригожин зараз не приховує, що на зло всім критикам, принципово зробить когось із амністованих кримінальників депутатом. Причому це буде людина з таким послужним списком і з такою зовнішністю, що її всі інші депутати боятимуться", - додало джерело.

"Вагнер" політичні амбіції Пригожина

Приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів. Масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени. При цьому багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.

Окрім цього, Пєсков допустив, що українські спецслужби можуть "зачистити" Пригожина. Прес-секретар Путіна згадав, що Україна вже нібито пов'язана з багатьма замахами, включаючи смерть дочки російського ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.

ПВК "Вагнера" зазнала таких втрат, які не може відновити, зазначив боєць Нацгвардії. Тому вони змінили тактику.

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