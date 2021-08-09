Але подорож чоловіка була короткою і закінчилася у пристрої для сканування багажу, у якому і застрягла "жива валіза".

В одному із найбільших аеропортів Москви в Росії - Шереметьєво - стався кумедний випадок. Один із пасажирів вирішив, що може стати валізою.

Як повідомили у Телеграм-каналі Baza, чоловік спробував оминути стійки реєстрації та потрапити на летовище по стрічках для багажу. Наголошується, що чоловік був не дуже тверезим. Тож і подорож його швидко закінчилася.

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Куди саме мав намір подорожувати чоловік, невідомо. Але з відео стає зрозумілим, що обмежилася його подорож тільки стрічками для транспортування багажу, а кінцевою точкою "прибуття" став пристрій для сканування багажу – у ньому чоловік застряг, а вибратися зміг тільки за допомоги правоохоронців. Вони його й забрали до відділку.

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Автор: Вікторія Гордієнко