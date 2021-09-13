У Росії почали "бронювати" гриби у лісі.
Курйозне відео, яке зняв один з грибників, опублікував Telegram-канал Лента дна.
На записі видно, що на багатьох деревах з'явилися приклеєні скотчем оголошення з написом: "Не зривати (знайдений 06.09.21). Підросте - сам заберу".
"Росіяни почали бронювати знайдені ними гриби. Тепер вони клеять на дерева листи з попередженнями про те, що гриби зривати не можна. Хтось чекав, коли вони підростуть, і планував збирати їх особисто. Цю країну не перемогти", - йдеться у підпису до відео.
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"А у нас в Рязані - гриби з очима"
Нагадаємо, минулого року Рязанська міська адміністрація анонсувала установку "грибних покажчиків" по всьому місту.
Проект вирішили назвати "А у нас в Рязані - гриби з очима". На думку чиновників, він допоможе розвинути туризм в області.
Гриби з очима виконали функцію гідів, розповідаючи гостям про історію Рязані і найцікавіші пам'ятки.
Варто відзначити, що в Рязані вже є пам'ятник у вигляді гриба з очима.