Територію оточено, правоохоронці розглядають версію підпалу.

Черговий інцидент на залізниці стався в РФ. На залізничному вокзалі в Сасово (Рязанська область РФ) загорілися вагони з сіркою, повідомляють російські Telegram-канали Baza і Shot.

Чотири вагони, як інформують, задимилися і спалахнули близько 7 години ранку в середу, 26 липня. Через пожежу евакуювали всіх пасажирів з вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.

Дані про площу пожежі різняться (від 80 до 100 квадратних метрів). На місці працюють російські екстрені служби.

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Територію оточено, правоохоронці розглядають версію підпалу. В результаті інциденту постраждав співробітник РЖД – він отруївся парами сірки. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні, його життю нічого не загрожує.

Диверсії на залізниці в РФ - що повідомлялося

Станом на травень 2023 року, як повідомляло російське видання "Верстка", в РФ зафіксували щонайменше 57 диверсій (в 25 регіонах і в окупованому Криму). Під прицілом знаходилися залізниця, об'єкти Міноборони Росії та енергетичні об'єкти.

Наприкінці червня стало відомо про пошкодження залізничних колій на окупованому півострові.

На початку травня в Брянській області зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами і пиломатеріалами.

Російські пропагандисти закликали стратити російських диверсантів, які влаштовують аварії на залізниці.

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