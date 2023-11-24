Росіянин показав велетенське кладовище російських десантників, які йшли "брати Київ за три дні".
Як повідомив український журналіст Денис Казанський, автор відео показав одне з військових кладовищ в Костромі. Більшість могил загарбників вже з пам'ятниками, адже там поховані десантники, яких успіщно "денацифікували" у Київській області весною 2022 року.
"Неймовірні втрати! Це лише одна Кострома! Тільки один полк", - каже голос за кадром.
Демонструючи сотні могил на кладовищі автор відео бубонить зомбі-мантру про те, що "хлопці загинули недаремно". За його словами, саме вони "брали Гостомель, брали Мощун".
Втрати Росії в Україні - актуальні дані
Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 24 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що за минулу добу було ліквідовано ще 1 тис. 100 російських загарбників. Також було знищено 30 танків, 32 бойові броньовані машини та 31 артилерійську систему ворога.
Загалом наші захисники та захисниці прибрали назавжди з нашої землі 322 900 окупантів.