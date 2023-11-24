Автор відео зазначає, що "хлопці загинули не даремно". Втім, захоплені ними населені пункти вільні вже понад рік.

Росіянин показав велетенське кладовище російських десантників, які йшли "брати Київ за три дні".

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, автор відео показав одне з військових кладовищ в Костромі. Більшість могил загарбників вже з пам'ятниками, адже там поховані десантники, яких успіщно "денацифікували" у Київській області весною 2022 року.

"Неймовірні втрати! Це лише одна Кострома! Тільки один полк", - каже голос за кадром.

Демонструючи сотні могил на кладовищі автор відео бубонить зомбі-мантру про те, що "хлопці загинули недаремно". За його словами, саме вони "брали Гостомель, брали Мощун".

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 24 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що за минулу добу було ліквідовано ще 1 тис. 100 російських загарбників. Також було знищено 30 танків, 32 бойові броньовані машини та 31 артилерійську систему ворога.

Загалом наші захисники та захисниці прибрали назавжди з нашої землі 322 900 окупантів.

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