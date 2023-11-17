Людей ховають у траншеях як неідентифікованих осіб. У цій схемі замішані колаборанти і так звана "поліція".

У Маріуполі кладовище розростається могилами "неопізнаних загиблих".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, йдеться про Старокримське кладовище. Там з'явилися нові траншеї для поховання неідентифікованих осіб.

"Нові таблички неопізнаних загиблих. Без війни та ексгумацій - воно (кладовище) зростає. Та цинізму ані окупантів немає межі", - зазначив Андрющенко.

Як зазначив радник мера, у місті щотижня помирає до 400 одиноких літніх людей. Місцеві колаборанти у змові з так званою "поліцією" ховають їх як безіменних заради переоформлення нерухомості.

"Який нереальний сюр та найбільш цинічна нажива. Тому - кладовще розростається невідомими. Не виключно, але у тому числі. Такі сумні реалії осені", - додав він.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

У квітні 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни готуються оборонятися - зміцнювали мости, заводи "Азовсталь" та Ілліча, а також територію порту.

Крім того, загарбники в Маріуполі розглядали варіант мобілізації студентів для війни. Також вони почали розчищення біля зруйнованої "Азовсталі" для будівництва укріплень.

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