На безпосередні потреби фонд планує витратити всього 3% від отриманих з бюджету коштів.

У Росії знайшли застосування грошей, які отримав створений за дорученням президента РФ Володимира Путіна фонд підтримки учасників війни проти України. Допомагати військовим та їхнім родинам великими сумами ніхто не збирається.

Як пише видання The Moscow Times, йдеться про Фонд "Захисники Вітчизни" розміром 1,3 млрд рублів. Майже всі отримані з бюджету кошти там планують пустити на зарплати керівництву.

"97% грошей, які фонд "Захисники Вітчизни" отримав з бюджету, підуть на його співробітників і їх витрати, випливає з проекту бюджету фонду, який публікують "Ведомости". Наприклад, 1,085 млрд рублів буде направлено на зарплати. На безпосередні функції фонд планує витратити 40 млн рублів, або 3% від отриманого з федеральної скарбниці гранту. З них 25 млн буде направлено на надання психологічної допомоги громадянам, а 15 млн — на "суспільно значущі проекти", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо про Фонд "Захисники Вітчизни"

У квітні 2023 року російський диктатор Володимир Путін створив фонд підтримки ветеранів війни проти України. На чолі поставив Анну Цивельову, дружину губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова. Примітно, що у 2022 році розслідувачі "Агентства" публікували інформацію про те, що Анна Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна.

Відомо, що фонд планував надавати підтримку "ветеранам бойових дій", яких звільнили зі служби і які брали участь у вторгненні в Україну. Також підтримку надаватимуть родинам окупантів.

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