Частина міст регіону залишилася без електрики, траси закривають для руху

Росію переслідує погодна карма - у квітні частина областей пішли під воду, а зараз Свердловську область РФ накрила аномальна негода - снігопад і крижаний дощ із поривами вітру до 21 метра на секунду. При цьому всього тиждень тому в місті було +24.

Як пишуть російські тг-канали, вітер звалив дерева, мокрий сніг налип на дроти, частина ліній електропередач обледеніла. Унаслідок цього майже 80 тисяч осіб залишилися без електрики. У місцевій енергокомпанії заявили, що таких пошкоджень електромереж у регіоні не було в останні 20 років. За даними енергетиків, пошкоджено 49 ліній електропередач.

На дорогах регіону введено обмеження руху, найважча ситуація - на Пермському тракті.

Крім того, в Єкатеринбурзі скасували заплановану на сьогодні репетицію параду до Дня Перемоги.

При цьому, за прогнозами синоптиків, сніг у південній половині Свердловської області йтиме до вечора суботи.

Катаклізми в Росії

Росія ще не встигла відновитися після попереднього катаклізму. Так, на початку квітня в російському Орську Оренбурзької області через пошкодження дамби затопило частину міста. Вода продовжувала прибувати, і незабаром під воду пішов Оренбург, а також Курган. Пізніше паводок дістався до Західного Сибіру, підтопивши ще три області.

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