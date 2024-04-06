Евакуювали понад 200 осіб.

У Росії поплив Орськ, що в Оренбурзькій області: частину міста затопило через пошкодження дамби (проблема спостерігається у двох місцях). Під загрозою підтоплення - все старе місто.

Оновлено 10:00 У РФ кажуть, що як мінімум дві людини загинули в результаті прориву греблі. Хоча рятувальники перевіряють дані про третю можливу жертву води. За даними Baza, один із росіян ліз на дах і впав. Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе.

Місцевий мер Василь Козупиця заявив пропагандистським ЗМІ, що станом на ранок 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним і становить 9,27 м. Відео про те, як заливає водою Орськ, активно поширюють у мережі російські телеграм-канали.

Велика вода покине росіян не скоро: згідно з прогнозами екстрених служб, не раніше, ніж через 1,5-2 тижні. Через затоплення евакуювали 235 осіб (серед них 73 - діти).

Наразі в Орську вже підтоплено близько 2000 будинків у 95 населених пунктах. На думку Козупиці, може повністю змити водою стару частину міста.

"Уже половина Старого міста підтоплена, практично до вулиці Орджонікідзе... Судячи з усього, Старе місто постраждає дуже серйозно", - заявив він.

Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС

Минулого літа Росія завдала чималої шкоди українській еко-системі, підірвавши греблю Каховської гідроелектростанції. Теракт стався влітку 2023 року, але Україна досі відчуває його наслідки. Тоді велика вода затопила безліч населених пунктів півдня України (Херсонська область, також постраждав Крим).

В "Укргідроенерго" повідомляли, що Україна втратила річний запас питної води через підрив ГЕС. Сама станція відновленню не підлягає.

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