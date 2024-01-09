Також повідомляється про аварії і припинення подачі тепла на Уралі і Далекому Сході.

На тлі тріскучих морозів у Підмосков'ї розростається масштаб комунальної катастрофи з відсутністю опалення у низці міст і селищ.

Як раніше вже писав УНІАН, першим постраждало місто Подольськ, де тепла немає вже більше п'яти діб. Частина будинків обігрівалася від котельні місцевого патронного заводу. 4 січня там сталася аварія, і подача тепла припинилася.

Як повідомляє "Айстра", проблема повністю не вирішена досі, попри втручання губернатора Московської області. Місцева влада звітує про роздачу волонтерами кількох тисяч ковдр і обігрівачів жителям замерзаючих мікрорайонів.

Губернатор Андрій Воробйов також повідомив, що президент РФ Володимир Путін розпорядився націоналізувати патронний завод, з вини якого місто залишилося без опалення.

Однак, як повідомляє "Астра", проблема не обмежується одним лише Подольськом. Аналогічна, якщо не гірша, комунальна катастрофа спостерігається в містах Дмитров і Електросталь. Слід зазначити, що ці підмосковні міста знаходяться досить далеко від Подольська, тому їхні комунальні проблеми ніяк не пов'язані з патронним заводом.

Так, у Дмитрові сталася аварія на котельні, яка обслуговує 29 будинків. Люди сидять без опалення і світла. Жителі Електросталі гріються на вулиці біля багаття.

"У квартирах від 8 до 16 градусів тепла в різних будинках, температура не відповідає належній. У будинках перебувати неможливо! Замерзаємо!"- заявили вони, уточнивши, що тепла в будинках немає від самого початку опалювального сезону.

Через зношеність систем ЖКГ страждають і жителі підмосковного Білоозерська. На холод скаржаться в санаторії підмосковного міста Солнечногорськ, де лікуються учасники війни з Україною, а також у Щьолково, де знаходиться аеродром Чкаловський.

"Сім'ї військових льотчиків сидять вдома при температурі 13 градусів", - повідомило джерело ВЧК-ОГПУ. Подібна ситуація також спостерігається в Воскресенську, Хімках і Люберцях.

Але не тільки Підмосков'я виявилося не готовим до зимових морозів. Через комунальну аварію в Єкатеринбурзі (Урал) без опалення залишилися 324 житлові багатоповерхівки. У Примор'ї (Далекий Схід) через порив на котельні в місті Находка замерзають 6 тисяч осіб.

Раніше прес-секретар Путіна пояснив аварії з опаленнями "аномальними морозами" і зносом ЖКГ. "Титанічні зусилля прикладаються для оновлення систем ЖКГ, але за 10-15 років оновити всі труби неможливо", - заявив Дмитро Пєсков на тлі масованих ракетних ударів по Україні, кожен з яких обходиться бюджету РФ в сотні мільйонів або навіть мільярди доларів.

Інші матеріали про ситуацію в Росії

Як писав УНІАН, в Росії влада заарештували ще одного громадянина США. За відпрацьованою схемою його звинуватили в придбанні та зберіганні наркотиків. Але цей випадок багато в чому повчальний, оскільки заарештований Роберт Вудленд, маючи російське коріння, вирішив добровільно переїхати в Росію – на історичну батьківщину. За що і поплатився.

Також ми розповідали, що в Рязані сталася пожежа у будинку двоюрідного племінника російського диктатора Путіна. Повідомляється, що в будинку в районі стадіону "Локомотив" жив племінник Путіна, в момент загоряння там був його старший син. Ніхто не постраждав.

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