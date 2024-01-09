Молодий американець вирішив оселитися на історичній батьківщині, за що і поплатився.

У Росії влада заарештувала ще одного громадянина США. За відпрацьованою схемою його звинуватили у придбанні та зберіганні наркотиків.

Як повідомляє прес-служба міських судів Москви, 6 січня Останкінський районний суд відправив у СІЗО на два місяці громадянина США Роберта Вудленда.

"Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 Ст. 30 КК РФ (готування до злочину і замах на злочин), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 КК РФ (незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)", – йдеться в повідомленні.

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Як виявилося, за цим скупим повідомленням стоїть досить повчальна історія. Ще три роки тому в російському виданні "Комсомольська правда" вийшло велике інтерв'ю з Робертом Вудлендом. У ньому він розповів, що народився в 1991 році в Пермському краї під ім'ям Роман Романов. Але в 1993 році його всиновила американська пара.

В інтерв'ю Роберт стверджував, що прийомна американська сім'я його дуже любила і добре дбала, але подорослішавши він все одно вирішив повернутися в Росію. Після зустрічі зі своєю біологічною матір'ю Роберт вирішив оселитися в підмосковному місті Долгопрудний, де влаштувався вчителем англійської мови в приватній школі.

Телеграм-канал NEXTA Live пише, що, найімовірніше, російські поліцейські вирішили просто "заробити нову зірочку", підкинувши наркотики "американському шпигуну".

"Американця з російським корінням відправлять на примусове вивчення російського побуту і фольклору прямо в колонію. Мораль цієї історії така: якщо ви витягли щасливий квиток — використовуйте його, а не підтирайте ним зад", - зазначає NEXTA Live.

Полювання на американців в Росії

Як писав УНІАН, в Росії досить поширена практика арешту громадян США під надуманими приводами для використання їх в якості розмінної монети і інструменту шантажу в контактах з Вашингтоном.

Так, у 2022 році в Росії заарештували американську баскетболістку Брітні Грайнер за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Згодом її обміняли на відомого торговця зброєю Віктора Бута, який сидів в американській в'язниці.

У 2023 році російські "правоохоронці" заарештували відразу трьох громадян США - кореспондента американської газети Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві та журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву за те, що вона не донесла на саму себе як на "іноагента". Також був заарештований вокаліст російської групи "Лови ніч" Тревіс Лік, що постійно жив у Росії. Його звинувачують у збуті наркотиків

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