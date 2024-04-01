Площа загоряння сягнула 4000 метрів.

У Росії сталася масштабна пожежа на одному з цехів машинобудівного підприємства "Уралмашзавод", площа загоряння вже досягла 4000 метрів.

За даними телеграм-каналу Shot, пожежа сталася в заводському цеху №57, у якому перебувало близько 500 літрів лаку. Водночас видання E1.ru з посиланням на свої джерела стверджує, що загорівся цех із виробництва трансформаторів. Усередині знаходяться сім тисяч літрів оливи.

Також спершу у прес-службі заводу заявили, що загорівся об'єкт, "який не належить "Уралмашзаводу" і розташований далеко від виробничих об'єктів УЗТМ", і цехам заводу нічого не загрожує. Однак згодом все ж визнали, що пожежа сталася на території заводу

Очевидці також повідомляють, що на заводі спочатку щось вибухнуло, а потім повалив чорний дим.

ПАТ "Уралмашзавод" - машинобудівне підприємство в Єкатеринбурзі. Завод введено в експлуатацію 1933 року. Виробляє обладнання для гірничодобувного комплексу, металургії, цементної промисловості, енергетичної галузі, підйомно-транспортне та інше обладнання.

Новини Росії

У Росії постійно щось горить або вибухає. Особливо часто палають нафтопереробні заводи, причому їх не рятує навіть те, що вони розташовані за 500-800 кілометрів углиб Росії.

Так, 13 березня невідомі безпілотники атакували нафтовий завод у російській Рязані.

А за кілька днів дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробні заводи "Роснефти" в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський НПЗ.

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