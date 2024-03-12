Там горить Південна ТЕЦ.

У районі Санкт-Петербурга сталося загоряння на тепло-електроцентралі (ТЕЦ).

Про це повідомив журналіст Денис Казанський "До Петербурга також долетіло! Горить Південна ТЕЦ. СВО йде за планом!", - прокоментував він.

Новини Росії

Сьогодні ще з ночі на території РФ весело. Спочатку повідомлялося про демілітаризацію двох НПЗ - в Орлі та Нижегородській області.

Після демілітаризації двох нафтобаз, стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Як повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсовпрокоментував захід легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону на територію Росії.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, врешті-решт, перебувають у себе вдома", - зазначив Юсов. Він підтвердив, що, ймовірно, наразі відбувається спільна операція цих підрозділів на території РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: