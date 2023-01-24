При цьому він порівняв її з Patriot, які отримає Україна.

Російський диктатор Володимир Путін несподівано похвалив ППО Росії, попри регулярну бавовну не тільки у прикордонних регіонах, а навіть у тилових аеродромах.

Як пише пропагандистський ТАСС, під час зустрічі з губернатором Бєлгородської області Путін назвав російську ППО "однією з найкращих у світі".

"Бойові дії показують, що ППО Росії — одна з найкращих у світі", - заявив Путін.

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Крім того, диктатор зазначив, що Росія нібито виробляє більш ніж утричі більше ракет ППО, аналогічних Patriot.

Цікаво, що під час зустрічі губернатор Білгородської області заявив, що від початку обстрілів ЗСУ у регіоні нібито загинули 25 жителів, 96 поранені. Це краще характеризує розхвалену російську ППО.

Російська ППО: головні новини

Росією покотилася хвиля загадкової "бавовни". Вибухи ставалися не тільки у прикордонних областях та анексованому Криму, а й у глибокому тилу. Після цього Росія почала посилювати ППО. Зокрема, у ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34.

У той же день стало відомо, що Климовська РЕМ Брянської області піддалася ударам, в результаті знеструмлено сусіднє селище.

Нещодавно губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що ввечері 3 січня у регіоні спрацювала система протиповітряної оборони. Військові збили повітряну кульку.

Згодом у одному з районів Москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400. Установки ППО з'явилися на основних адміністративних будівлях російської столиці.

Політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман переконаний, що встановлення засобів ППО на дахах адміністративних будівель Москви і біля резиденції Путіна не пов'язана з тим, що в Кремлі бояться атак зі строни України. Так Кремль намагається захистити себе від наслідків громадянської війни, що починається в РФ.

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