Правоохоронці відкрили справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Вечірка у Єкатеринбурзі закінчилася стріляниною. Серед загиблих – гості й сам нападник.

Про це йдеться у прес-службі регіональної поліції.

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Інцидент стався вночі 7 листопада у квартирі багатоповерхівки. Під час огляду помешкання копи виявили тіла трьох чоловіків (1988, 1984 і 1986 років народження) і однієї дівчини (2002 року народження) з вогнепальними пораненнями та спиртні напої. Вижити вдалося 17-річній школярці. Нині її прооперовано. Вона у важкому стані.

За словами речника ГУ МВС Росії у Свердловській області Валерія Горєлих, стрілянину спричинив господар квартири, а потім застрелився сам.

Відомо, що зловмисник був раніше засуджений за крадіжку і після виходу з в’язниці працював охоронцем. З дівчатами чоловіки познайомилися через інтернет й одразу запросили випити у приватну квартиру. Ті погодилися.

Наразі мотиви нападника з’ясовуються. Правоохоронці відкрили справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

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Автор: УНІАН