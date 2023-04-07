Чоловіка затримали 5 квітня.

Російські силовики звинувачують чоловіка, якого називають українським пілотом, що впав в Брянській області, у незаконному перетині кордону. Запобіжний захід обиратиме Радянський районний суд.

"Частина 1 статті 322 КК РФ ("Перетин держкордону РФ без дійсних документів на право в'їзду або виїзду")", - повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

При цьому зазначено, що запобіжний захід пілоту "буде обирати в п'ятницю Радянський районний суд".

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Падіння літака під Брянськом - що відомо

5 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в Брянській області Російської Федерації нібито впав український легкомоторний літак Аеропракт А-22 "Летюча лисиця".

При цьому Telegram-канал Mash опублікував фото нібито українського пілота з літака, що впав в кепці. За версією росіян, літак летів у бік нафтопроводу "Дружба", ймовірно, для скидання бомби.

Пізніше з'явилася інформація від росіян, що нібито у затриманого пілота був броніжелет для "захисту" від ППО, який затриманий нібито встиг заховати.

Також роспропаганда опублікувала відео нібито допиту "українського пілота". Чоловік заявив, що він повинен був займатися аерозйомкою за 50 тисяч гривень і не знав, що опинився на території Росії.

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