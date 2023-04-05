Чоловік дав свідчення, які суперечать один одному. А мета польоту взагалі здивувала.

Роспропаганда опублікувала відео нібито допиту "українського пілота", літак якого аварійно приземлився у Брянській області.

На кадрах, опублікованих Телеграм-каналом "База", чоловік в одязі стилю мілітарі, з кепкою та окулярами розповідає, яким було його "завдання".

"Завдання було таким: летіти на малій висоті за ведучим і за командою ведучого сфотографувати, коли він скаже", - заявив нібито "пілот".

Відео дня

За словами цього чоловіка, він не знав, що летить на територію РФ. Нібито борт мав рухатися з Київської області у південному напрямку. Однак місце злету "пілот" не назвав, лише описав, що це був за майданчик.

Чоловік назвав себе "приватним пілотом" і заявив, що за цей політ йому обіцяли 50 тисяч гривень. Крім того, чоловік заявив, що йому із собою дали "бронежилет для захисту і автомат" - причина шокувала.

"Це був контрольний політ на малих висотах, щоб перевірити, як працює наша ППО (українська - УНІАН). Оскільки наша ППО та тероборона стріляють у все, що рухається, краще вдягнути бронежилет", - пояснив "пілот".

Після приземлення "пілот" заявив, що сховав автомат у лісосмузі, оскільки українські тероборонівці його б "розстріляли", якби побачили зброю. "Вони у всіх стріляють", - заявив "пілот".

Падіння літака під Брянськом

У середу, 5 квітня, російські пропагандистські ЗМІ заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак.

Канал Mash опублікував фото нібито українського пілота з літака, який впав. Невідомий чоловік у кепці, хоч пілоти літають у шоломах. Зазначається, що під Брянськом нібито впав Аеропракт А-22 "Летюча лисиця". За версією росіян, він летів у бік нафтопроводу "Дружба". Ймовірно для скидання бомби.

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