Зазначається, що Путін займає відразу дві державні дачі.

Ще один палац Путіна знайшли в окупованому Криму, поруч з селищем Олива.

Читайте також"Архітектура зневаги до людей": німецький експерт прокоментував естетику палацу ПутінаПро це йдеться в сюжеті Крим.Реалії ТБ.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін займає відразу дві державні дачі.

«Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою в шість метрів, весь в камерах відеоспостереження. Паркан перегородив вид на Чорне море з Південнобережного шосе (Ялтинської траси)... На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам», – йдеться в сюжеті.

За інформацією журналістів, Путіну є що приховувати: кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі та льодовий палац, який будується.

А по сусідству з Путіним на окупованому півострові розмістилися російський екс-прем'єр Дмитро Медведєв та глава ФСБ Олександр Бортніков.

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Автор: УНІАН