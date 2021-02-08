Ще один палац Путіна знайшли в окупованому Криму, поруч з селищем Олива.
Читайте також"Архітектура зневаги до людей": німецький експерт прокоментував естетику палацу ПутінаПро це йдеться в сюжеті Крим.Реалії ТБ.
Зазначається, що президент РФ Володимир Путін займає відразу дві державні дачі.
«Літня дача прихована за двома парканами. Перший - висотою в шість метрів, весь в камерах відеоспостереження. Паркан перегородив вид на Чорне море з Південнобережного шосе (Ялтинської траси)... На території дач стоїть вежа-глушилка, яка не дає піднятися дронам», – йдеться в сюжеті.
За інформацією журналістів, Путіну є що приховувати: кілька вертолітних майданчиків, SPA-комплекс, критий татамі та льодовий палац, який будується.
А по сусідству з Путіним на окупованому півострові розмістилися російський екс-прем'єр Дмитро Медведєв та глава ФСБ Олександр Бортніков.
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