Початкова ставка склала мільйон рублів.

Пам'ятник Оленці з російського села Нова Оленівка (Нововоронеж) продали на аукціоні.

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Аукціон відбувся 15 лютого.

Початкова ставка склала мільйон рублів - вартість створення пам'ятника. За лот боролися чотири людини, вони зробили 33 ставки.

За словами організаторів, в аукціоні перемогла приватна особа.

"[Оленку] придбала приватна особа - Осипова Олена Миколаївна, контакти в даний момент вона не готова надати, будуть трохи пізніше для дачі коментарів щодо купівлі", - розповіли РИА Новости організатори торгів.

Як пам'ятник Оленці налякав росіян

Пам'ятник засновниці села Нова Оленівка встановили 18 грудня, проте він простояв всього три дні.

Місцеві жителі розкритикували арт-об'єкт, а в соцмережах його прозвали "дружиною білого ходока" і "дьяволенушкой".

У місцевій адміністрації тоді запевнили, що не витрачали на створення скульптури бюджетні гроші.

Пізніше стало відомо, що пам'ятник виставлять на торги.

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Автор: УНІАН