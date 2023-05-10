Кремль запросив на парад низку лідерів країн з метою забезпечити на Красній площі живий щит.

Російські спецслужби завжди готують декілька сценаріїв подій для реалізації під час масових заходів. Одним із них на параді в Москві 9 травня могли бути провокації, організовані РФ проти власного населення, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зрештою, неконтрольовані процеси там все ж таки відбувалися. Наприклад, акція "Безсмертний полк", яку фактично заборонили в Росії через те, що боялись, що люди почнуть масово виходити з портретами не уявних та підставних ветеранів, а абсолютно реальних загиблих родичів рашистських окупантів в Україні. Тим не менше, в деяких населених пунктах саме такі акції відбулись в Росії, але масштабу вони очікували значно більшого", - акцентував Юсов

Він додав, що також у Москву на Красну площу під час параду 9 травня запросили лідерів низки країн з метою убезпечити Кремль. "Крім того, живим щитом забезпечили Красну площу... і цей російський так званий істеблішмент у вигляді кількох президентів залежних, які не змогли відмовити в цій ситуації. Тому сценарій обрали інший", - підкреслив Юсов.

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Він зазначив, що цілями нашої країни є військові об'єкти, а не пропагандистські заходи, яким був "абсолютно жалюгідний парад "перемоги" без перемог і перемоги". Адже жодних цілей, які озвучувались керівництвом Росії щодо України не досягнуто, в тому числі, щодо взяття під контроль російськими окупантами Бахмута до 9 травня.

"Я думаю, якщо 9 травня Україна щось хотіла би зробити у Москві, то ми б цей ефект безумовно побачили б. Неодноразово були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва (України - УНІАН) про те, що нашою метою є військові об’єкти та військові цілі. А те, що стосується пропагандистських якихось заходів, то це мало цікаво. І, взагалі головна небезпека вчора для самих мешканців РФ виходила власне з їхнього режиму і їхнього "СВО", - констатував Юсов.

Удар по Кремлю і парад в Москві 9 травня - головне

Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна, хоча жодних доказів наведено не було. Це сталося після того, як у ніч на 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і спричинив там невелику пожежу. Ніхто не постраждав.

Відомо, що Україна заперечила свою причетність до цього інциденту. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву. Президент Зеленський зауважив, що Україна бореться на власній території за свої землі.

5 травня в українській розвідці попереджали, що з урахуванням надзвичайно важливої ідеології "побєдобєсія" в Росії на 9 травня ризик провокацій з боку російських спецслужб додатково зростає. Зазначалося, що провокації, можуть бути спрямовані проти цивільного населення на території РФ та не виключена загроза для білорусів. Серед сценаріїв могли бути напади на цивільне населення прикордонних районів Росії під виглядом українських солдатів.

Також, 9 травня повідомлялося, що Путін притягнув на парад до Москви 7 іноземних лідерів та виступив перед початком заходу з промовою. З іноземних лідерів на парад приїхали: Емомалі Рахмон (Таджикистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Садир Жапаров (Киргизстан), Шавкат Мірзієєв (Узбекистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), Нікол Пашинян (Вірменія) і Олександр Лукашенко (Білорусь).

Зазначалося, що з техніки у військовому параді на Красній площі в Москві був представлений тільки один раритетний Т-34.

Загалом, парад у Москві пройшов з суттєвими обмеженнями. Рашисти переймались ризиком ударів невідомих БПЛА, які помітно активізувалися в Московській області у перші дні травня. До того ж, паніку серед росіян спричинила й готовність українського бізнесмена "відсипати" 20 мільйонів гривень премії тим українським виробникам, чий БПЛА приземлиться 9 травня на Красній площі.

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