Зловмисник представився Максимом, пропонував дитині жуйку, а потім намагався заманити в туалет.

Педофіл розбещував 8-річного хлопчика під час рейсу Дубай - Москва. Після приземлення в Шереметьєво чоловік намагався відвести дитину до туалету.

Як повідомляє канал "База", 8-річний хлопчик летів з ОАЕ до Москви разом з мамою. Просто під час рейсу чоловік, який сидів поруч, почав пропонувати йому жуйку, а потім почав чіплятися. При цьому мати не бачила, що відбувається з дитиною - вона мала інше місце.

Після посадки у Шереметьєво пасажир знову знайшов хлопчика – у зоні видачі багажу. Зловмисник спеціально почекав, коли він відійде від мами, перехопив його і почав наполегливо кликати до туалету. Однак хлопчику вдалося від нього піти та повернутися до мами.

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Про те, що сталося, хлопчик розповів тільки наступного дня. Пасажир представився йому Максимом. Це був чоловік середнього віку зі світлим волоссям. Нині педофіла шукають. Поки відомо, що в літаку він сів не на своє місце, і поряд із хлопчиком мала сидіти інша пасажирка.

Інші інциденти в літаку

Росіяни часто влаштовують дивні ситуації в літаку. Нещодавно п'яні російські військові влаштували бійку на борту літака Чита-Єкатеринбург. На кадрах видно, що у бійці брали участь троє військових РФ у статутній формі. Ще один намагався урегулювати конфлікт разом з бортпровідниками. За розбірками окупантів стежили всі пасажири.

Перед цим п'яна росіянка перетворила нудний багатогодинний переліт з Бангкока в Москву на перформанс. Вона зайшла на борт цілком тверезою, але під час перельоту почала пити віскі, куплене заздалегідь у дьюті-фрі. Потім розпочався "концерт".

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