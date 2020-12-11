Напередодні шестирічна дівчинка розповіла, як тренер з шахів її розбещував від початку навчального року. Його затримали, а він спробував втекти.

У Москві затриманий за домагання до шестирічної дівчинки тренер з шахів Валентин Курилов вистрибнув з вікна п'ятого поверху під час допиту, щоб втекти.

Про це пише Telegram-канал 112.

«Майстер FIDE з шахів із 25-річним стажем протягом декількох місяців домагався до 6-річної дитини в дошкільному закладі, де він і працював. Після того, як дитина розповіла про те, що трапилося батькам, покидька затримали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту його не збентежила висота будівлі, й він зробив спробу втекти: «Випав з вікна п'ятого поверху, впав на козирок, але залишився живий. Чоловіка відразу ж скрутили».

Затримання педофіла в Москві: інші подробиці

Як пише Telegram-канал Mash, 44-річний Валентин Курилов працює в школі №1329 та веде дошкільнят.

Читайте такожУ Росії затримали 15-річного маніякаМати однієї з дівчаток з цієї групи звернулася в поліцію та розповіла про сексуальне насильство над своєю дитиною, яке відбувалося від початку навчального року прямо в приміщенні школи. Дитина зуміла знайти сили розповісти про це мамі тільки в грудні.

«Мати каже, що викладач засовував дівчинці руки в труси, чіпав та інші подробиці, які писати не хочеться», – йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч.4 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц