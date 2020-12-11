У Москві затриманий за домагання до шестирічної дівчинки тренер з шахів Валентин Курилов вистрибнув з вікна п'ятого поверху під час допиту, щоб втекти.
Про це пише Telegram-канал 112.
«Майстер FIDE з шахів із 25-річним стажем протягом декількох місяців домагався до 6-річної дитини в дошкільному закладі, де він і працював. Після того, як дитина розповіла про те, що трапилося батькам, покидька затримали», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час допиту його не збентежила висота будівлі, й він зробив спробу втекти: «Випав з вікна п'ятого поверху, впав на козирок, але залишився живий. Чоловіка відразу ж скрутили».
Затримання педофіла в Москві: інші подробиці
Як пише Telegram-канал Mash, 44-річний Валентин Курилов працює в школі №1329 та веде дошкільнят.
Читайте такожУ Росії затримали 15-річного маніякаМати однієї з дівчаток з цієї групи звернулася в поліцію та розповіла про сексуальне насильство над своєю дитиною, яке відбувалося від початку навчального року прямо в приміщенні школи. Дитина зуміла знайти сили розповісти про це мамі тільки в грудні.
«Мати каже, що викладач засовував дівчинці руки в труси, чіпав та інші подробиці, які писати не хочеться», – йдеться в повідомленні.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч.4 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру).
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