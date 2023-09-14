Ймовірно, йдеться про пошкодження газопроводу.

Вранці 14 вересня під Саратовом прогримів потужний вибух. Здійнявся гігантський стовп диму.

Як повідомляє канал "Осторожно, новостти" з посиланням на очевидців, вибух стався близько години тому. Після цього над місцем вибуху здійнявся великий стовп диму.

Один з очевидців припустив, що йдеться про пошкодження газопроводу, але офіційних даних наразі немає.

Відео дня

На одному з відео очевидець зазначає, що гігантський стовп диму видно навіть на відстані кількох кілометрів.

"Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору піднімається, щось спалахнуло конкретно", - каже голос за кадором.

За інформацією МНС РФ, 4 пожежні розрахунки виїхали до району селища Красний Октябрь.

Як пишуть російські пабліки, причина пожежі під Саратовом - розгермітизація на газопроводі Піщаний-Умет-Сторожівка.

В результаті сталася пожежа - горіння трави на площі 2 га. На місці працюють 4 пожежні розрахунки. За даними рятувальників, газ на цій ділянці газопроводу не призначений для потреб населення.

Останні новини із Саратова

У Саратовській області досить тривожно впродовж останніх місяців, адже вона розташована в 300 км від фронту. Нещодавно знайшли нерозірвану російську крилату ракету Х-101.

На місце прибули представники Міністерства оборони Росії і Федеральної Служби безпеки. Вони з'ясували, що це стратегічна ракета вартістю близько 13 мільйонів доларів. Її бойову частину знищили.

Перед цим стало відомо, що колишній депутат від "Єдиної Росії" Данило Акімов підпалив військкомат у селі Івантіївка Саратовської області Росії.

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